ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة والضفة إلى 576 شهيدا ونحو 2900 مصاب

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ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 576 شهيدا ونحو 2900 مصاب.

وأعلنت مستشفيات قطاع غزة، بعد ظهر اليوم الإثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان المتواصل لليوم الثالث على القطاع لـ560 شهيدا، وإصابة 2900 مواطنا بجروح مختلفة.

وقالت وكالة الأنباء وفا إن هذه الإحصائية جاءت في بيان مقتضب صدر عن مستشفيات قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 16 شهيدا، بعد ارتقاء الشاب أحمد خالد إبراهيم أبو تركي (28 عاما) برصاص الاحتلال قرب مدينة الخليل.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

فقد قصفت تلك الطائرات المستشفى الدولي للعيون في منطقة تل الهوى، وعدة منازل في بلدات بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومنطقة الفالوجا شمال القطاع، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى علاوة على تدمير العديد من المنازل وتسويتها بالأرض.

كما قصفت عدة شقق سكنية في برج الأندلس شمال حي النصر بغزة، وعدة منازل في الشجاعية والتفاح ومخيم الشاطىء، وحي الزيتون، وعدة منازل في مخيمات البريج والنصيرات والمغازي، ومدينة دير البلح وسط القطاع.

كما شنت غارات جوية على عدة منازل في محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع وسوتها بالأرض.

وقصفت بمئات القذائف والصواريخ على طول الحدود الشرقية للقطاع محدثة دمارًا كبيرًا في المناطق المستهدفة.

فيما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية طريق الرشيد على طول الطريق الساحلي غرب محافظات قطاع غزة.