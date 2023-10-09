ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة والضفة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب

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ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 687 شهيدا، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 17 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.

وأفادت “وفا” بأن مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي استهدفت مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

وكان قد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

من جانب آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، محيط مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار في أبنية ومرافق المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن محيط المستشفى تعرض لقصف عنيف بعدة صورايخ، وأسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة في عدة أبنية ومرافق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع شرق رفح جنوب قطاع غزة وغرب خان يونس.