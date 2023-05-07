ارتفاع حصيلة فيضانات الكونغو إلى ما يقرب من 400 قتيل

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قال مسؤول إداري، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفعت إلى ما يقرب من 400 شخص.