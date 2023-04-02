ارتفاع حصيلة قتلى الأعاصير والرياح في أمريكا إلى 26 شخص

ووفقًا لبيانات من بوابة PowerOutage.us فلا يزال نحو 140 ألف شخص دون كهرباء في ولاية بنسلفانيا نتيجة الأعاصير، ونحو 82 ألفًا في أوهايو وأكثر من 65 ألفًا في فرجينيا.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت، يوم السبت، أن إعصارًا ضرب مدينة ليتل روك، عاصمة أركنساس والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولاية، وألحق أضرارًا بالغة ودمر العديد من المنازل.