ارتفاع سعر الذهب بالسعودية.. وعيار 21 يسجل «179.13» ريال

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (179.13) ريال، مقارنة مع نحو (175.23) بإغلاق أمس الإثنين.