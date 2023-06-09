ارتفاع سعر الذهب بالمملكة اليوم.. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

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ارتفعت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (207.09) ريال، مقارنة مع نحو (204.55) بإغلاق أمس الخميس.