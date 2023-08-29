ارتفاع سعر الذهب بالمملكة بداية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 203.08 ريال

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (203.08) ريال، مقارنة مع نحو (201.81) بإغلاق أمس الاثنين.