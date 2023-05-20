ارتفاع سعر الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 208.56 ريال

ارتفعت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (208.56) ريال، مقارنة مع نحو (206.45) بإغلاق أمس الجمعة.