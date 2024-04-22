ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية

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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1ر11% على أساس سنوي أول 20 يوما من شهر أبريل الجاري بفضل ارتفاع الطلب العالمي على أشباه الموصلات، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية اليوم .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن قيمة الشحنات الخارجية وصلت إلى 82ر35 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 أبريل، مقارنة بـ 52ر32 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

كما ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 1ر11% على أساس سنوي لتصل إلى 31ر2 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 1ر6% على أساس سنوي إلى 5ر38 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من أبريل، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 6ر2 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، ارتفعت الصادرات بنسبة 1ر3% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2ر52 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية السادسة على التوالي، على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.