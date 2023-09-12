ارتفاع ضحايا الزلزال في المغرب إلى 8431 قتيلاً وجريحاً.. نداء لجمع 100مليون دولار

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فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2901 قتيل و5530 جريحا، أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر نداء لجمع 100 مليون دولار لدعم ضحايا الزلزال.

وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كارولين هولت: «نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، تلك التي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة، في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية».

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية، الحداد 3 أيام تضامنا مع المغرب وليبيا اللذين يواجهان تداعيات كارثتي الزلزال والإعصار، موجهة الجيش بتقديم دعم فوري بحرا وجوا.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في انتشال عدد من الوفَيات والعالقين تحت الأنقاض في اليوم الخامس على وقوع الزلزال وذلك في مناطق متفرقة تضررت جراء الزلزال.

ورافقت عملية البحث والإنقاذ مبادرات شعبية لدعم ضحايا الزلزال، حيث توافدت على المناطق المتضررة عشرات الشاحنات والمركبات المحملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية كالأغطية والفُرش، وفق ما نقلته منصات التواصل الاجتماعي.

وتعرض المغرب لزلازل مدمرة في فترات زمنية متفاوتة. واعتُبر هذا الزلزال الأعنف استثنائيا نظراً إلى بؤرته الواقعة في قلب جبال الأطلس الكبير، خصوصاً أن الرقعة الجغرافية المنكوبة شاسعة.