ارتفاع ضحايا حادث قطارات الهند إلى 288 قتيلاً و850 جريحاً

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ارتفعت حصيلة ضحايا حـادث تصادم 3 قطارات بالهند الذي وقع أمس (الجمعة) إلى 288 قتيـلاً، و850 مصاباً، فيما يتوقع وجود آخرين عالقين تحت عربات القطارات.

وقال المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا، سودانشو سارانغي صباح اليوم، إن عدد القتلى آخذ في الارتفاع؛ بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس.

وكان مدير السكك الحديدية الهندية أميتاب شارما، ذكر في وقت سابق، أن الحـادث وقع بين قطارَيْ ركاب ومن ثَم دخل قطار بضائع متوقف في الموقع ضمن الحادث.

فيما أوضحت السلطات المحلية أنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف وأطباء وفِرق إنقاذ إلى الموقع؛ للمساعدة في نقل الجرحى إلى منشآت طبية في المنطقة.

وأعلن رئيس حكومة ولاية أوديشا الحداد الرسمي اليوم (السبت)؛ تعبيراً عن الحزن للمئات من الضحايا الذين خلفهم الحـادث.