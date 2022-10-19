ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 198 ريال للجرم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بالمملكة بشكل طفيف، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 174.07 ريال، 46.42 دولار، وعيار 18 وصل إلى 149.20 ريال، 39.79 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 198.93 ريال، 53.05 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 182.36 ريال، 48.63 دولار.

سعر الجنيه الذهب في المملكة

وجاء سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم ، بالأسواق المحلية، كالآتي

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 21: 1676 ريالاً، ما يعادل (446 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22: 1755 ريالاً، ما يعادل (468 دولاراً).

سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 24: 1915 ريالاً، ما يعادل (510 دولارات).