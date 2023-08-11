ارتفاع طفيف لأسعار الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، ليصل إلى 1916.53 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 1948.80 دولارًا.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %، لتسجل 22.72 دولارًا للأوقية، وكذلك أسعار البلاتين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 912.04 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3 %، مسجلاً 1290.43 دولارًا.