ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30717

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 152 على التوالي إلى 30717 شهيداً، والجرحى إلى نحو 72156 جريحاً؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 86 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 113 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لافتة لوجود العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف من انتشالهم، مضفيةً أن 348 من كوادرها استشهدوا واعتقل 269 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن بين المعتقلين مديرو مستشفيات بخان يونس وشمال قطاع غزة.