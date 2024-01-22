ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25295

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 108 على التوالي إلى 25295 شهيدًا، والجرحى إلى 63000 معظم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 190 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 340 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة النظر أن العديد من الشهداء والجرحى لازالوا تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة، خاصة في مدينة خان يونس، التي يرتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي مجازر بحق الأهالي، ويستهدف كافة مستشفياتها، ومنها مستشفى ناصر الطبي الذي اضطر الأطباء لدفن الشهداء في باحات المستشفى لكثافة القصف الإسرائيلي، الذي يستهدف كل ما هو متحرك في محيط المستشفى.