ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 8.. وعشرات الإصابات الحرجة

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استشهد 8 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون وصفت حالتهم بجروح خطيرة، اليوم الإثنين، جرّاء عدوان جيش الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة وفق وكالة “وفا” الفلسطنية.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع في مخيم جنين، وخلفت تلك الغارات إصابات متفاوتة، وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.