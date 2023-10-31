ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 شهيدا وأكثر من 21 ألف مصاب

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أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8525 شهيدا و.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية الدكتور أشرف القدرة في تصريح صحفي إن من بين الشهداء 3542 طفلا و2187 امراة بالاضافة إلى تلقي 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل.

وأوضح القدرة أن عدد المجازر التي تعمد الاحتلال ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة بلغ 926 مجزرة في جميع انحاء قطاع غزة.

وطالب الأطراف كافة بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمواد الطبية اللازمة لتمكين القطاع الصحي في غزة من استعادة وظائفه في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى.

وناشد في هذا السياق المواطنين الفلسطينيين التوجه إلى المستشفيات والتبرع بالدم بسبب عدم توفر كميات كافية منه لإنقاذ الجرحى.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي شن غاراته الجوية على منازل الفلسطينيين في عدد من مناطق القطاع إلى جانب مشاركة قوات المدفعية والزوارق للكيان الإسرائيلي المحتل.