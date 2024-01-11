ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 23469 شهيدًا

المناطق_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ97 على التوالي إلى 23469 شهيدًا، والجرحى إلى 59604 جرحى، 70 في المئة منهم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 112 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 194 خلال الساعات 24 الماضية في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، لافتة النظر إلى استشهاد 337 من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان واعتقال 99 آخرين، خلال اقتحام الدبابات الإسرائيلية للمستشفيات.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الاحتلال استهدف 150 مؤسسة صحية، مما تسبب بخروج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن العمل، وتدمير 121 سيارة إسعاف، مؤكدة أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب قطاع غزة لا يوصف، نتيجة حالة الاكتظاظ الكبير في المستشفيات من جرحى وعشرات آلاف النازحين.