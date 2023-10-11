ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 950 شهيداً

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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى 950 شهيداً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن من بين الشهداء 490 طفلاً وامرأة، قضوا في عمليات قصف منازلهم، من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر، كما أصيب نحو 5000 بجروح مختلفة.

في سياق متصل، تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي والجوي لعدة مناطق في قطاع غزة؛ مما أدى لتدمير عشرات المنازل خاصة منطقة الكرامة شمال القطاع، والتي تعرضت خلال الساعات الماضية لغارات عنيفة، فيما ارتفع عدد الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم إلى 250 ألف فلسطيني، لجأوا إلى مدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في ظل ظروف إنسانية صعبة.