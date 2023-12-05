ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15914 شهيدًا

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم 59 على التوالي، إلى 15914 شهيدًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بعد استهداف آلاف المنازل والمنشآت التي تم تدميرها.

وأفادت “الصحة الفلسطينية” أن طواقم الإسعاف انتشلت خلال الساعات الماضية 349 شهيدًا من تحت ركام المنازل المدمرة، والتي تعرضت لعمليات تدمير شامل من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن عدد جرحى العدوان أقترب من 43 ألف جريحًا، ويواجهون صعوبة بالغة في الحصول على العلاج في ظل توقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية، بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.