ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات السودان إلى 528 قتيلاً

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أسفرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية عن مقتل 528 شخصا وإصابة 4599 آخرين، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة السودانية يوم أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن التقرير أوضح وجود هدوء نسبي في معظم الولايات عدا ولايتي غرب دارفور وولاية الخرطوم.

ولفت التقرير إلى أنه تم التوسع في عدد من مراكز الخدمات الصحية في ولاية الخرطوم وتحسن التواصل مع المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن هناك ترتيبات مع عدد من الشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الإمدادات الطبية لسد الفجوات المتوقعة وفق قوائم اساسية تمت مشاركتها معهم.

ودخل الصراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، وتسارع الدول الأجنبية لإجلاء رعاياها، وفر عشرات الآلاف من السودانيين من البلاد التي مزقتها الحرب بحثا عن الأمان.