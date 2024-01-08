ارتفاع عدد ضحايا زلزال اليابان إلى 168 قتيلا وأكثر من 300 مفقود

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أعلنت السلطات اليابانية اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب وسط اليابان يوم رأس السنة الجديدة إلى 168 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 300 في عداد المفقودين، حيث تعرقل الثلوج والأمطار عمليات الإنقاذ وجهود نقل الناجين إلى فنادق وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في مراكز الإجلاء بالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن حكومة محافظة إيشيكاوا، إن عدد الأشخاص الذين تعثر الاتصال بهم ارتفع إلى أكثر من 100 شخص منذ أمس الأحد ليصل إلى 323 شخصا.

وأوضحت المحافظة أنه يعتقد أن العديد من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في المدينة ، وسيتم تنفيذ عملية بحث واسعة النطاق غدا الثلاثاء.

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة قد هز شبه جزيرة نوتو في المحافظة ومناطق أخرى على ساحل بحر اليابان ليلة الأول من يناير، وتراكمت الثلوج في أجزاء كثيرة من إيشيكاوا منذ يوم الأحد، مما أثر على جهود الإنقاذ والإغاثة لنحو 29 ألف شخص تم إجلاؤهم.