ارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة حفلات موسيقية في موسكو إلى 137

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قالت السلطات الروسية، اليوم الأحد، إن عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية “كروكوس سيتي هول” في ضواحي موسكو ارتفع إلى 137 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وكانت لجنة التحقيق الرسمية قد حددت في وقت سابق العدد بـ 133، لكنها قالت إن حصيلة القتلى من المرجح أن ترتفع مع استمرار عمال الطوارئ في البحث تحت الأنقاض.

وأصيب أكثر من 150 شخصا عندما أطلق مسلحون النار بشكل عشوائي على رواد الحفل في المكان المكتظ مساء أمس الأول الجمعة، ولا يزال العديد منهم في حالة حرجة، وفقا لما ذكرته السلطات.

وأعلنت روسيا اليوم الأحد يوم حداد وطني.

وأعلن ما يسمى بتنظيم “داعش” مسئوليته عن الهجوم، لكن لم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولا السلطات الروسية حتى الآن على إدعاء التنظيم.

وأفاد شهود عيان أن الجناة أطلقوا النار بشكل عشوائي على رواد القاعة الموسيقية، وأنهم سمعوا دوي انفجارات في المبنى قبل اندلاع حريق كبير.

وتم اعتقال 11 مشتبها بهم، من بينهم أربعة قيل إنهم متورطون بشكل مباشر في الهجوم، وفقا لما ذكرته أجهزة المخابرات الروسية.