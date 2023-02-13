ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 37 ألفًا

المناطق_متابعات
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا العنيف الذي ضرب يوم 6 فبراير نحو 37 ألفًا، بحسب آخر تعداد رسمي.
وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية (افاد): إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات خلف 31 ألفًا و634 قتيلًا في جنوب تركيا، مشيرةً إلى أنه تم إجلاء 147.934 شخصًا من المناطق المنكوبة، فيما أحصى المرصد السوري 5300 قتيل في سوريا، وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة قد “تتضاعف”.
وانتشل عناصر الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد أسبوع من الزلزال الهائل، وكانت تبدو عمليات الإنقاذ هذه غير ممكنة بعد فترة 72 ساعة التي تُعتبر حاسمة بعد الكارثة.
وليلة الاثنين، أنقذ سبعة أشخاص أحياء، وفق الصحافة التركية، من بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات في كهرمان مرعش، وامرأة تبلغ 60 عامًا في بسني في محافظة أديامان، كما أنقذت امرأة تبلغ 40 عامًا بعد 170 ساعة تحت الأنقاض في غازي عنتاب.