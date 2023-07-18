ارتفاع قياسي بالحرارة.. أوروبا “تغلي” بالصيف

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تُعاني دول عدة في أوروبا وأمريكا الشمالية من وصول درجات الحرارة لمستويات قياسية، ما استدعى حكومات بعض الدول إلى تكثيف إجراءاتها الوقائية وإصدار العديد من التحذيرات التي تُعد تذكيراً جديداً بمخاطر الاحترار العالمي.

ورغم إعلان الأرصاد الجوية الأوروبية أن شهر يونيو الماضي كان الأكثر حراً في العالم، إلا أن شهر يوليو سيكون على خطاه أو أشد حراً منه في ظل التحذيرات الصادرة من هيئات الطقس بأوروبا.

ووصلت تبعات ارتفاع درجات الحرارة إلى اندلاع حرائق بالغابات، وكذلك إصابة بعض الأشخاص ونقلهم إلى المستشفيات، تزامناً مع زيادة الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي.

ودعت السلطات في روما الإيطاليين إلى ضرورة الاستعداد لأشد موجة حر في الصيف وأيضاً واحدة من أشد موجات الحر على الإطلاق، حيث تتجه درجات الحرارة هذا الأسبوع لتتخطى درجة الحرارة القياسية التي سُجلت في أغسطس 2007 وبلغت حينها 40.5 مئوية.

بينما نوهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في إسبانيا إلى أنه جرى تسجيل درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية بلغت 47 مئوية في بلدة فياروبليدو الجنوبية، علماً بأن درجة الحرارة القياسية سجلت في عام 2021 وبلغت حينها 47.7 مئوية.

وتحاول معظم بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية التغلب على تلك الموجة من خلال دعوة السكان إلى شرب المياه والسوائل والاحتماء من الشمس، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية في حال حدوث أي حرائق.