ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 13.7% خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال

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كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 644 مليون ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2023م، التي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.

وشملت صادرات المملكة من التمور مجموعة من الدول من حيث ارتفاع ونمو قيمة الصادرات إليها خلال الربع الأول من العام 2024، حيث تجاوزت نسبة صادرات المملكة من التمور في العديد من الدول عن 100% ومنها على سبيل المثال (جمهورية النمسا، ومملكة النرويج، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية البرازيل، وجمهورية البرتغال، وجمهورية ألمانيا، وكندا)، في حين ارتفعت قيمة صادرات المملكة من التمور إلى مملكة المغرب بنسبة 69%، وجمهورية إندونيسيا بنسبة 61%، وجمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 41%، والمملكة المتحدة بنسبة 33%، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت ارتفاعًا في قيمة صادرات التمور إليها بنسبة 29%، كما ارتفعت صادرات المملكة من التمور إلى ماليزيا بنسبة 16%.

وتأتي هذه الارتفاعات من الصادرات نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لقطاع النخيل والتمور، حيث يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور في تنمية هذا القطاع المهم بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لتكون تمور المملكة الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، إضافة إلى السعي المستمر في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها، وتسهيل إجراءات تصديرها وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع.