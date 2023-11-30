“ارتفاع” وظائف الذكاء “الاصطناعي” 60%

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شهدت الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نموًا كبيرًا على مستوى العالم، مؤخراً سواء في عدد الموظفين المعينين أو عدد الشركات التي تبحث عن موظفين في هذا المجال.

وكشفت دراسة لشركة “دييل” الرائدة بإدارة الموارد البشرية والتوظيف عن بُعد، عن 5000 عقد نشاط مرتبط بالذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات، كما توظف 2100 مؤسسة بهذه المجالات للطلب المتزايد للمهارات والكفاءات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الدراسة أن نمو وظائف الذكاء الاصطناعي ظاهرة عالمية، بعد أن أصبح قوة دافعة بعالم الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقود ابتكاراته والتبني السريع لتقنياته لتغييرات كبيرة في مختلف الصناعات والقطاعات.

ووفق متخصصين فقد ارتفع عدد الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات وعلوم البيانات 60% في العام الماضي، وسيطرت الولايات المتحدة على سوق الوظائف فيه تلتها كندا، والمملكة المتحدة، ثم ألمانيا بنسبة أقل.

وقادت كندا عمليات التوظيف في المجال تلتها الهند وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتختلف الرواتب حسب المنطقة؛ وتشهد عمليات التوظيف لمواهب الذكاء الاصطناعي نموًا ملحوظًا ما فتح الباب أمام خبرائه ومواهبه للعمل من أي مكان في العالم.

وأحدث روبوت ChatGPT ثورة في مختلف القطاعات منذ إطلاقه إذ دمجته الشركات في منتجاتها لتحسين كفاءة العمل وتعزيز الإنتاجية، وأصبحت الخبرة في استخدامه الآن مهارة قيمة لمن يرغبون بالنجاح في سوق العمل.

وتستخدم الشركات روبوتات الدردشة التفاعلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مواد تسويقية، وتعليمات برمجية، وتبسيط العمليات وأتمتتها، لكن هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظيفتك حيث سيأخذها شخص آخر لديه خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي.