ارتيتا يشعل حماس لاعبي أرسنال قبل مواجهة بايرن ميونخ: “اكتبوا قصة مختلفة

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يرى الإسباني ميكيل ارتيتا مدرب ارسنال الإنجليزي أن النجاح أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، سينقل فريقه إلى المستوى التالي، حيث دعا لاعبيه إلى كتابة قصة مختلفة على ملعب أليانز أرينا.

ويلتقي ارسنال مع مضيفه بايرن غدا الأربعاء في إياب دور الثمانية بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب.

وخسر ارسنال أمام أستون فيلا أمس الأول الأحد في ضربة موجعة للفريق في حملته للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج ارسنال سبع مرات متتالية من دور الستة عشر لدوري الأبطال من بينها ثلاث مرات على يد بايرن، قبل أن يعود للمشاركة في البطولة القارية بعد غياب.

ولدى سؤاله عما إذا كان الفوز على بايرن سينقل ارسنال إلى المستوى التالي، أجاب ارتيتا “بكل تأكيد”.

وقال “سيكون الأمر مذهلا، إذا فعلنا ذلك غدا وتأهلنا إلى المربع الذهبي، سنكون في حالة معنوية لم نعشها منذ 15 عاما، وهذه فرصة”.

وأضاف “كل الاستعدادات تستهدف تحقيق ذلك، كل ما فعلناه في الموسم الماضي، كان من أجل أن نبدأ رحلتنا في دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل”.

وختم بالقول “غدا لدينا فرصة مذهلة لتحقيق ذلك”.