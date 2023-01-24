“ارسم رفحاء” مبادرة “جداريات”تطوعية..لتجميل المحافظة

المناطق_واس

أطلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية رفحاء مبادرة “ارسم رفحاء”، لمعالجة التشوه البصري والإسهام بتجميل المحافظة، بمشاركة نحو 25 متطوعًا ومتطوعة.

وأوضح رئيس بلدية رفحاء المهندس عثمان الضبعان أن المبادرة تأتي ضمن معايير معالجة التشوه البصري في الأماكن المستهدفة بهدف تجميل المحافظة ودعم الرسامين، وتشمل تنوعًا في الرسومات كجدارية السدو، وجدارية حروفيات الخط العربي وغيرها، وتستهدف 25 موقعًا كمرحلة أولى، لافتًا النظر إلى أن الجداريات من أبرز سبل التعبير وأبسطها في تجميل المحافظة، حيث تكون أقرب للمجتمع وتؤثر فيهم.