اروماتك تحتفي بإنجازاتها في 2023 وتطلق جهاز التعطير الجديد

المناطق_الرياض

احتفلت شركة اروماتك الرائدة بأجهزة التعطير و العطور بمنجزاتها في ٢٠٢٣ بحضور فريق من شركة مولهاوزن الإيطالية الشريك الاستراتيجي لاروماتك، وبحضور إعلامي ومهتمين من القطاع التجاري، ونخب مجتمعية، بفندق كراون بلازا في العاصمة الرياض.

وفي كلمته، أكد رجل الأعمال عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبيب صاحب علامة اروماتك على أن الجودة أهم سر للنجاح وهذا ما يميز منتجاتنا، وصرّح بتوقيع خمسة آلاف عقد مع قطاع الأعمال، وعدد الفروع التي افتتحت خلال العام الماضي ٣٠ فرعاً بمعدل فرع كل أسبوعين، كما تجاوز عدد المنتجات المبيعة خلال ٢٠٢٣ المليون منتج، موجهاً شكره لـ ٧٠٠ ألف عميل الذين وثقوا في اروماتك، موضحاً أن ذلك نتاج سياسة الشركة في تركيزها على الاهتمام بالتطوير المستمر، والابتكار مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في صناعة العطور.

وقال “الشبيب” إن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وطموح أبناء الوطن، ومراهنة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الشباب السعودي، خلق لدينا تحدي كبير، ولله الحمد أثبتنا أن الشركات الوطنية محل ثقة الجميع، وشعارنا في اروماتك “أن نكون في كل مكان حول العالم

الجدير بالذكر أنه تم تدشين جهاز التعطير (AF60) المتنقل، لتواكب الشركة وتلبي احتياجات العملاء وهو جهاز تعطير مبتكر لتعطير السيارات والغرف والمكاتب وبالإمكان طلبه من خلال الموقع الإلكتروني ‏https://aromatic.sa/.