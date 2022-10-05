ازدواجية المعايير بمكيال الغرب بين الإيرانية المقتولة مهسا اميني وخاشقجي

المناطق-الرياض

تكشف تبعات الاحتجاجات الواسعة في إيران على مقتل “مهسا أميني” خلال احتجازها لدى الشرطة، حجم ازدواجية المعايير الغربية والأمريكية.

وأبرزت الاحتجاجات الإيرانية والتعامل الإعلامي والسياسي الغربي مع النظام الذي يقمع المظاهرات، حجم الدليل الصارخ على ازدواجية المعايير، والمفارقة الفجة في تعامل الغرب سياسيا وإعلاميا بين طهران، ودول المنطقة.

واعتبر خبراء وفقاً لـ”العين الإخبارية” أن واشنطن لا ترغب في إسقاط النظام الإيراني هي تسعى فقط لإضعافه وجعله تحت السيطرة وتوظيفه بطريقة أو بأخرى إقليميا ودوليا، وترى في وجوده بقاء لمصالحها.

وقال الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالقاهرة :”إن الموقف الأمريكي من تظاهرات طهران يعكس الازدواجية في المعايير، والكيل بمكيالين في تعاطيه مع نظام إيران، مقابل التعامل مع قضايا تتعلق بدول بالمنطقة، حسب ما تفتضيه المصلحة.

وتابع في تصريحات أن أمريكا تتبع منهج الضغط على النظام في إيران وإضعافه، للحفاظ عليه دون إسقاطه، حتى يظل عامل خطورة على بعض دول الجوار بشكل يمكن السيطرة عليها، مع التحكم في الوقت ذاته بمسارات سياسات النظام.