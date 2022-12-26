اسئصال ناجح لورم سحائي تسبب في إعاقة مريضة 5 سنوات

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إنهاء معاناة مريضة لا تستطيع المشي لأكثر من 5 سنوات وذلك بسبب ضعف في الجانب الأيمن من اليد والرجل في عملية جراحية لاستئصال ورم سحائي في الدماغ.

وقالت صحة حفر الباطن أن المريضة راجعت العيادات الخارجية وهي تعاني من حكة شديدة في الرأس وصعف في الجانب الأيمن من اليد والرجل ولا تستطيع المشي لأكثر من خمس سنوات وتم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود ورم سحائي شبة متكلس متجة إلى الفص الوظيفي الأيسر ومخترق البطين الأيسر للدماغ.

وأكدت أن الفريق المعالج قرر على الفور إجراء عملية جراحية استمرت لـ 3 ساعات تم من خلالها استئصال الورم ، وقد تكللّت العملية بالنجاح والله الحمد.

يذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي بسعة 200 سرير قدم خدماته العلاجية والتشخيصية في قسم الإسعاف الطوارئ لـ41,828 مستفيد ، خلال النصف الأول لعام 2022م ، فيما بلغ مستفيدين العيادات الخارجية 33,872 , وبلغ عدد المنومين 11207 مريض ، كما تم إجراء 1700 عملية جراحية.