استئصال خثرة دموية تعيد المشي والنطق لمريضة في المدينة المنورة

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نجح فريق طبي متخصص في مسار العلوم العصبية والسكتة الدماغية في منطقة المدينة المنورة بإجراء تدخل جراحي عاجل ونادر استمر لمدة 40 دقيقة لإنقاذ حياة شابة وتمكينها من المشي على قدميها والنطق، تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأوضحت وزارة الصحة أن الفريق الطبي في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية التابع لتجمع المدينة المنورة الصحي تمكن من إجراء تدخل جراحي عاجل بعد استقباله لحالة مريضة شابه حضرت لقسم الطوارئ تعاني من ضعف شديد في الجانب الأيمن من الجسم، وعدم القدرة على المشي، وصعوبة النطق، وأكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية وجود خثرة دموية لدى أحد الشرايين الرئيسية في الدماغ.

وبينت أنه جرى على الفور تفعيل نداء السكتة الدماغية من قبل أطباء الطوارئ والبدء بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكل عاجل وتحرير الانسداد الموجود في الشريان الأوسط من الجهة اليسرى في الدماغ وإعطائها مذيب الجلطات اللازم وعمل تدخل جراحي عن طريق عمل قسطره دماغية وإزالة الخثرة الدموية الدماغية.

وأفادت الوزارة أنه بعد الانتهاء من تحرير المنطقة المتضررة تم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة لمتابعتها من قبل الأطباء والفرق التمريضية حيث تحسنت الحالة بشكل ملحوظ واستعادت القدرة على الحركة والنطق، لافتة الانتباه إلى أن ” مسار السكتة الدماغية ” في تجمع المدينة المنورة الصحي يعمل على تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمرضى السكتات الدماغية في المنطقة من خلال 3 وحدات طبية تتوزع بين مدينة الملك سلمان الطبية و مستشفى الملك فهد ومستشفى ينبع العام بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 15 سريراً.

يذكر أن “مسار السكتة الدماغية ” في المدينة المنورة أجرى أكثر من 450 تدخلاً طبياً ناجحاً وذلك منذ انطلاقته العام الماضي.