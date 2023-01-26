استئصال طحال متضخم لمقيمة في مستشفى “الإمام الفيصل”

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تمكن فريق طبي في مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل عضو تجمع الرياض الصحي الأول من استئصال طحال متضخم لمقيمة.

حيث كانت تعاني المريضة البالغة من العمر 31 عامًا من استفراغ شديد وغثيان، ليتبيّن إصابتها بداء التكيس الديداني (hydated cyst) وذلك بعد اجراء الفحوصات اللازمة؛ مما تسبب في الضغط على المعدة.

ليقوم الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة د. طلال الشهري، وبمساعدة رئيسة قسم الجراحة د. ديما حمامي، واستشاري التخدير د. صفوان ناصيف و د. إياد خروب من إجراء جراحي لاستئصال الطحال المتضخم.

وذكرت د. ديما حمامي أن الطحال الذي تم استئصاله بلغ حجمة 25 سم، وكان يحتوي على تكيسات ديدانية، والتصاقات شديدة؛ نظرًا لوجود عملية سابقة بسبب ثقب في جدار الاثنى عشر تم معالجته قبل خمس سنوات.

فيما أضاف د. طلال الشهري أنه خلال العملية التي استغرقت 4 ساعات تم تحرير الطحال من جميع الالتصاقات واستئصاله بالكامل، ليتم نقل المريضة لجناح التنويم بعد استقرار حالتها الصحية -ولله الحمد-.