استئصال كُلية وزراعتها مرة أخرى بـ”التخصصي”

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استأصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، كلية مريضة تعاني من تضخم معقد في مواقع متعددة لشريان الكلية اليمنى، وتم إصلاح التضخم، وإعادة زراعة الكلية في جسم المريضة.

وعانت المريضة من ارتفاع شديد ومزمن في ضغط الدم بسبب تضخم الشريان الكلوي، حيث أوصى الأطباءُ الذين راجعتهم بالحد الأعلى من جرعات العلاج لفترة طويلة، ولكنها لم تكن ستعالج جذر المشكلة.

وبعد إحالة المريضة للمستشفى التخصصي قرر الفريق الطبي إجراء عملية استئصال الكلية اليمنى باستخدام المنظار، ومعالجة تضخم الشرايين، ثم إعادة زراعتها للمريضة.

وتُعد العملية من العمليات النادرة على الصعيد العالمي، كونها تستهدف الإبقاء على الكلية، على عكس الإجراء الطبي المعمول به في معظم حالات تضخم شريان الكلى المشابه في التعقيد وهو استئصال الكلية.

وأجريت العملية خلال وقت قياسي لم يتجاوز 4 ساعات، وبنجاح تام، قضت بعدها المريضة 4 أيام داخل المستشفى، وعادت إلى ممارسة حياتها الطبيعية، مع الاستغناء التام عن جميع أدوية ضبط ارتفاع ضغط الدم.