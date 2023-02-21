استبدال مداخن الهواء الخارجية بـ”أجهزة كهربائية” في مطاعم مكة

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تعتزم وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة؛ منح أصحاب المنشآت الغذائية ( المطاعم – المطابخ ) مهلة محددة لاستبدال مداخن الهواء الخارجية بأجهزة منقيات الهواء الكهربائية، لتحسين المشهد البصري والحد من ظاهرة الأدخنة والروائح الصادرة عن عمليات الشواء والقلي وغيرها داخل المطاعم والمطابخ؛ نظراً لما تشكّله تلك المداخن من تشوّه بصري على واجهات المباني.

وبحث وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، في اجتماعه مع مجموعة مؤسسات وشركات تصنيع وتوريد أجهزة منقيات الهواء الكهربائية، التي هي عبارة عن وحدة كهربائية لفلترة وتصفية الشحوم وتقليل إنبعاث الدخان بإضافة فلاتر كربونية ذات كفاءة عالية للتخلص من الروائح وانبعاث الدخان تتناسب مع مساحة المنشأة وحجم العمل ونوعية النشاط بما يحقق الاستغناء عن مداخن الهواء الممتدة على واجهات المباني.

وأكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى من خلال ذلك إلى القضاء على ظاهرة التشوه البصري لهذه المداخن التي لا تحقق الغاية المطلوبة منها في تقليل انبعاثات الدخان والروائح الصادرة عن المطاعم والمطابخ في العاصمة المقدسة.

وأبان أن الأمانة ممثلة في وكالة البلديات تدرس حالياً منح أصحاب المنشآت الغذائية بما فيها المطاعم والمطابخ مهلة محددة، قبل أن يتم الإلزام الفعلي في تطبيق تلك الأجهزة الكهربائية المتخصصة في فلترة وتنقية الشحوم والتقليل من انبعاثات الدخان من خلال فلاتر كربونية ذات كفاءة عالية.