“استثمارات” للقطاع الخاص بالشرقية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية طرح مجموعة جديدة من الفرص الاستثمارية البلدية المتنوعة في أكثر من مجال؛ بهدف إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية وتعزيز عناصر جودة الحياة.

وتضمنت أبرز الفرص الاستثمارية الترفيهية طرح أرض لإقامة مشروع (ستريب مول) في سيهات على مساحة تبلغ 21 ألف م2، بالإضافة لحديقة الغدير في سيهات بمساحة 2552 م2، وقصر أفراح بمساحة 5789م2، ومركز نسائي في حي الخامسة في القطيف، ومركز تجاري متنوع الاستخدامات والأنشطة، ومجمعين تجاريين في صفوى ووسط القطيف، ومحلات تجارية في صناعية الأوجام.

ودعا رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح القرني، الراغبين في دخول هذه المزايدات إلى مراجعة وكالة الاستثمار وتنمية الإيرادات في بلدية محافظة القطيف أو الاطلاع على التفاصيل عبر تطبيق “فرص” والموقع الإلكتروني.