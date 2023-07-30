“استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن” بين البرهان ومدينة الملك عبدالعزيز

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عقدت جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يوم أمس بمدينة الرياض ورشة عمل بعنوان : استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم وقد شارك في الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي وتم استعراض ومناقشة عدد من المحاور.

كما ناقش المشاركون أهم ما ورد في جدول أعمال الورشة وجرى استعراض مسودة المواصفات لمشروع تصحيح تلاوة القرآن الكريم ذاتياً عبر الذكاء الاصطناعي والخروج بتوصيات ونتائج تحقق الأهداف المرجوة.

الجدير بالذكر أن جمعية البرهان لخدمة السنة والقرآن هي جمعية أهلية مرخصة تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ترخيص رقم (٩٤٣) وتعنى بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية بحثياً وتعليمياً من خلال مبادرات نوعية.