استثمر في السعودية تختتم جولة استعراض فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات في جمهورية ألمانيا الاتحادية

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اختتمت عدة جهات حكومية وخاصة تحت مظلة استثمر في السعودية اليوم جولتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية، شملت مدن برلين وهامبورغ ودوسلدورف، استعرض خلالها فرص الاستثمار في قطاعي المياه وإدارة النفايات والتجارب والخطط في قطاع المياه وفي تحويل إدارة النفايات بالمملكة، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية.

وشارك خلال الجولة عدد من الجهات وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والمركز الوطني لإدارة النفايات والمركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية لشراكات المياه وشركة سرك، إضافةً إلى عدد من الشركات السعودية.

وسلطت الجولة الضوء على إمكانات الاستثمار في إدارة النفايات والمياه والتقنيات المتطورة في القطاع ومناقشة مستقبل إدارة الموارد المستدامة، كما استعرضت الجهات المشاركة الخطط الاقتصادية الطموحة للمملكة في مختلف المجالات والدور الهام للقطاع الخاص في تعزيز الخدمات في تعزيز الخدمات والاستثمارات عالية الجودة في القطاع بالمملكة.

فيما قدم خلال الجولة عدد من العروض التي تناولت موضوعات استثمر في السعودية وقيمة إدارة النفايات في المملكة ورحلة التحول في إدارة النفايات والتعريف بالمحتوى المحلي وهيئة المشتريات الحكومية وقيمة المياه وفرص الاستثمار في قطاع المياه وفرص خصخصة استثمار المياه.

وناقشت الجهات المشاركة من خلال الجلسات الحوارية موضوعات قطاع المياه وإدارة النفايات، إضافة إلى العروض التي قدمتها الشركات السعودية استعرضت خلالها تطورات مشاريع إدارة النفايات والمياه في المملكة وما تتمتع به من بنية تحتية قوية.

من جهة أخرى، عُقدت مجموعة من اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات والمستثمرين من الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.