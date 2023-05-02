استثناء أبناء القبائل النازحة من التزام الرواتب

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أطلقت منصة «مدد» تحديثا جديدا على احتساب نسبة التزام المنشآت في حماية الأجور، إذ بدأت المنصة بتقديم عدد من التسهيلات للمنشآت، منها استثناؤها بعض العمال من احتسابهم في نسبة التزام الأجور، وشملت كلا من: «القبائل النازحة، العمال في فترة التجربة، العمال الوافدين خارج المملكة، العمال غير المتواجدين لشهر كامل».

وبينت المنصة أنه سيتم احتساب جميع العمال باستثناء العمال المستثنين، وأوضحت أن معادلة الالتزام تضمنت الآتي: «العمال الملتزمين قسمة العمال المشمولين» ثم ضرب الناتج في 100.

وبدأت أمس (الاثنين) مبادرة الاحتساب الفوري لنسبة السعودية في «نطاقات المطور»، إذ سيتم احتساب معامل نسبة التوطين لجميع الكيانات بالرقم الموحد بشكل فوري في نطاقات على أساس أسبوع واحد فقط.

وسيشترط الاحتساب الفوري لنسبة نطاقات الالتزام بشرطين، الأول ببرنامج حماية الأجور لمدة 6 أشهر، والثاني المنشأة واقعة في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعا متواصلة.