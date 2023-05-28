استخراج بطارية حارقة من مريء طفل في مستشفى الملك خالد بالخرج

المناطق_أشرف العصيمي

تمكن فريق طبي من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إستخراج بطارية حارقة لطفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات؛ جراء ابتلاعة لها.

حيث استقبل قسم الإسعاف و الطوارئ بالمستشفى الطفل وهو في حالة اختناق جراء ابتلاعه للبطارية، ليتم اتخاذ الإجراء العاجل بعد عمل الفحوصات اللازمة من قبل الفريق الطبي المكون من استشاري أنف وأذن وحنجرة الدكتور مأمون أحمد أبا زيد، واستشاري التخدير ولاء خربطلي، واخصائي التخدير سنجاي؛ وذلك عبر عملية منظار تم خلالها إزالة البطارية من المريء بنجاح -ولله الحمد-.

وبسبب وجود حروق بالمريء تم إحالة الطفل إلى مستشفى متخصص لاستكمال علاجه.

من جانبه حذر تجمع الرياض الصحي الأول من خطر إبتلاع الطفل للأجسام الغريبة؛ مما قد يؤدي إلى اختناقه وإغلاق المجرى التنفسي بالكامل ويتسبب في حدوث مضاعفات له؛ كالوفاة -لا سمح الله-.