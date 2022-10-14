استدعاء ترامب للتحقيق.. ماذا يحدث؟

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صوتت اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول، الخميس بإجماع أعضائها على استدعائه ليمثل أمامها. وأوضح رئيس اللجنة بيني تومسون “هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من يناير. لهذا السبب، من واجبنا أن نستمع الى شهادة دونالد ترامب”

وفي وقت سابق، قررت اللجنة المسؤولة عن التحقيق في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير في العاصمة واشنطن عام 2021، إصدار أوامر استدعاء لستة أفراد متورطين في التخطيط لمسيرات سبقت الاقتحام العنيف.

أوامر الاستدعاء التي صدرت طالبت، من لعبوا دورا في تنظيم المسيرات في واشنطن في الخامس والسادس من يناير بتقديم تسجيلات وشهادات في القضية، ومن بين هؤلاء أشخاص كانوا يعملون مباشرة مع الرئيس دونالد ترامب على التخطيط للمسيرة في حديقة “ذا إكليبس” جنوبي البيت الأبيض قبل أن يقتحم أنصاره مبنى الكابيتول. وكلهم مطالبون بتقديم مستندات بحلول 23 ديسمبر.

تفاصيل اقتحام الكابيتول

وفي 6 يناير 2021، اقتحم مثيرو الشغب الذين يدعمون محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مبنى الكابيتول الأمريكي.

وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي.

وتجمع المتظاهرون لدعم مزاعم الرئيس ترامب المستمرة والكاذبة بأن انتخابات 2020 قد “سُرقت” منه، والتي كانت جزءًا من جهوده المستمرة منذ أشهر لإلغاء هزيمته الانتخابية.