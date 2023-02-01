استشارية أعصاب: الأسبرين يُزيد من خطر الجلطة الدماغية (فيديو)

أكدت الدكتورة عائشة البكر، استشارية الأعصاب، أن 1 من 4 أشخاص معرض إلى الجلطة الدماغية، مُشيرةً، أن الأسبرين قد يُزيد من خطر الجلطة.

وأضافت البكر، في تصريحات متلفزة، عبر قناة الإخبارية، أنه يجب تسليط الضوء على هذه المشكلة حاليًا، لكي نتعرف عليها بشكل أوضح، لذلك فأهم نقطة يجب التركيز عليها هي كلمة عاجل والتي نرمز بها إلى كلمة جلطة.

وأوضحت: “رمز عاجل يعني على النحو التالي:

1_حرف العين يرمز إلى عسر في الكلام والفهم

2_حرف الألف بمعنى أجوجاج في الفم، حيث نطلب من المريض أن يبتسم لنعرف إذا كان هناك إعوجاج أم لا

3_حرف الجيم يعني ضعف الحركة في الجانب الأيسر

4_حرف اللام، يعني ألا تتأخر لأن في هذه الحالة الدقائق تصنع الفارق”.

وأشارت، أنه تم إضافة مشكلتين هما عدم التوازن، والنظر، بمعنى أن هناك جهة لا نرى منها، وكل هذه الأشياء إذا حدثت فجاءة فيجب على الإنسان ألا يتأخر، أن دماغه تُصبح كما الساعة الرملية تخسر مليوني خلية كل دقيقة “.

وعن استخدام الإسبرين، قالت:” استخدامه تصرفا خاطئا جدًا، فهو بذلك يضر الشخص خاصة إذا كانت الجلطة دموية، ونحن لا نتعرف على نوعها إلا بعد إجراء الإشعة المقطعية “.

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