استشارية توضح أسباب وعلاج الشعور بـ«الدوخة» أثناء الحمل

وأشارت «د. مها» في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، إلى أن الشعور بالدوخة عند الوقوف لفترات طويلة خاصة في وظائف المعلمات والمراقبات أو من يحتاج عملهن الوقوف طويلًا يكون بسبب هبوط في ضغط الدم.