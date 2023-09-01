استشارية توضح أسباب وعلاج الشعور بـ«الدوخة» أثناء الحمل

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أوضحت استشارية طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، أسباب الشعور بالدوخة كثيرًا خلال فترة الحمل خاصة عند الوقوف لفترات طويلة.
وأشارت «د. مها» في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر»، إلى أن الشعور بالدوخة عند الوقوف لفترات طويلة خاصة في وظائف المعلمات والمراقبات أو من يحتاج عملهن الوقوف طويلًا يكون بسبب هبوط في ضغط الدم.
وأوضحت النمر أنه ينصح بالإكثار من شرب السوائل والملح (مثل مرق، شوربة)، وكذلك بإرتداء جوارب ضاغطة فوق الركبة (جوارب دوالي) تلبسها الصباح عند الاستيقاظ وتنزعها عند النوم.