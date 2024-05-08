استشارية طب الأطفال “ريما البدر” توضح أسباب تشوهات قلب الجنين (فيديو)

كشفت استشارية طب الأطفال الدكتورة “ريما البدر”، عن أسباب تشوهات قلب الجنين.

حيث قالت في تصريحات لبرنامج صباح السعودية، إن هناك عدة أسباب لتشوهات قلب الجنين منها، إصابة الأم بالتهابات فيروسية خلال الثلاثة أشهر الأول من الحمل.

وذكرت أن هناك الكثير من الأمهات تأخذن أدوية يمنع تناولها خلال فترة الحمل، مما يسبب إصابة الجنين بتشوهات في القلب.

وبينت أنه إذا كانت الأم تعاني من أمراض قلبية، فإنه بطبيعة الحال تنتقل هذه الأمراض أو جزء منها إلى الجنين، لأن الطفل يأخذ الجينات من الأبوين.

وأشارت إلى أن عامل العمر يلعب دورا مهما في التأثير على جينات الجنين، حيث إنه كلما زاد عمر الأب والأم كلما كانت نسبة إصابة الجنين بأمراض القلب كبيرة والعكس صحيح.