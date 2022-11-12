استشارية طب وجراحة عيون تكشف إحصائية هامة بشأن أطفال المملكة الذين يحتاجون لنظارات طبية (فيديو)

قالت الدكتورة خديجة العطاس، استشارية طب وجراحة العيون، أن 30% من الأطفال بالسعودية بحاجة للنظارات، وهناك أبحاث علمية تؤكد أن مكوث الطفل على الألعاب الإلكترونية لـ ساعات طويلة تسبب إصابته بـ “قصر نظر شديد”.

وأكدت العطاس، خلال ظهورها في رنامج الراصد الذي يُعرض عبر شاشة الإخبارية، أن الاطفال الذين يجلسون على الهواتف لفترة طويلة يحدث لديهم قصر نظر شديد أكثر من الأطفال العاديين فضلًا عن عدم وجود توعية قديمًا.

وأضافت، أنه لم يكن قديمًا هناك ناس لديهم توعية إذا كان أولادهم يحتاجون إلى نظارة أو لا، والأطفال الذين يجلسون على الاجهزة يحدث لهم قصر نظر شديد، وفي السعودية يوجد حوالي 30في المئة يعانون من أمراض العيون.