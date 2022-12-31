استشارية مناعة: الولادة القيصرية غير الضرورية تُسبب مرض الربو للطفل (فيديو)

أكدت الدكتور نجوى الصاوي، استشارية حساسية ومناعة، أن الولادة القيصرية غير الضرورية تسبب مرض الربو للطفل، خاصة في ظل الاعتماد عليها مؤخرًا لمنع آلام الولادة الطبيعية، بالتالي لها بعد التأثيرات السلبية على الطفل.

وقالت الدكتورة نجوى الصاوي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الإخبارية: “العمليات القيصرية إذا كانت غير ضرورية للأم، تسبب نتائج سلبية على الطفل، خاصة وأن بعض الامهات تحب أن تلد قيصرية من أجل أن تمنع الآلام أو تلد في يوم وتاريخ معين”.

وأضافت: “أثبتت الدراسات الأمريكية بأن الولادة القيصرية قد تصيب الطفل لاحقًا بالربو، فضلًا عن المواد المصنعة والاطعمة السريعة والمواد الحافظة والملح الصيني كل هذا يزيد من أمراض الحساسية منها الربو”.

وأشارت، أن البيئة التي يوجد بها الطفل المولود حديثًا يجب أن تكون خالية تمامًا من الروائح مثل: البخور، والشيشة، وغيرهم”.

فيديو | استشارية حساسية ومناعة د. نجوى الصاوي: الولادة القيصرية غير الضرورية تسبب مرض الربو للطفل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QMlR9bhWdw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2022

اقرأ ايضًا