استشاري أمراض القلب: الزوجة غالبا تتأثر بمرض زوجها.. وهناك حالة باشرتها لأب أصيب بجلطة وفي اليوم التالي أصيبت زوجته حزنا عليه

أكد الدكتور “خالد النمر” استشاري أمراض القلب والشرايين، أن الزوجة غالبا ما تتأثر بمرض زوجها أكثر من تأثره بمرضها.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن هناك حاله باشرها بنفسه لأب أصيب بجلطة وفي اليوم الذي يليه مباشرة أصيبت زوجته حزنا عليه.
وبين أنه أحب مجال الطب بسبب طبيب هندي كان يرسم له شكل القلب عندما كان صغير السن.
فيديو | استشاري أمراض القلب والشرايين د. خالد النمر
الزوجة غالبا تتأثر بمرض زوجها.. وهناك حالة باشرتها لأب أصيب بجلطة وفي اليوم الذي يليه أصيبت زوجته حزنا عليه#الراصد pic.twitter.com/hYXVNsrZxL
— الراصد (@alraasd) September 28, 2023