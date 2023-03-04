استشاري أمراض باطنية: اضطرابات الأكل قد تسبب خفقانا مميتا (فيديو)

أكد استشاري الأمراض الباطنية الدكتور فهد العنزي، أن اضطرابات الأكل قد تسبب خفقانا مميتا.

وقال العنزي في تصريحات متلفزة عبر قناة الإخبارية: “اضطرابات الأكل هو أمر يحدث عند الأطفال، ولكنه يحدث عند المراهقين بشكل أكبر، وفي الغالب عند الأطفال فالأهل يلاحظون بعد تناول الوجبة لأنه يكون على شكل قيء إرادي وغير إرادي”.

عن خطورة اضطرابات الأكل، أضاف، أنها تتمثل في الخطورة على الصحة العامة والخطورة من الانسحاب من المجتمع فضلا عن الصحة النفسية والعقلية.

وأوضح: “لو نظرنا إلى صحة الجسم فهي تؤثر على أجهزة كثيرة وأغلب المرضى هنا يلجئون إلى التجويع المستمر، فنبضات القلب تكون منخفضة بشكل مستمر، ويكون هناك قصور بعضلات القلب من تضخم أو ضمور”.

وواصل: “فقدان الفيتامينات والبروتينات يساعد على نوع معين من الخفقان والذي يكون مميتا وتأثيره على الجهاز الهضمي يظهر في أن المريض يشتكي من إسهال مزمن فيما يؤثر على الغدد الصماء فيكون درجة حرارة المريض وسكر الدم منخفضين”.

وأكمل: “إن المريض يشتكي من حالة جفاف مستمر وأيضا كسل في الغدة الدرقية، وانقطاع الطمث عند النساء، فيما ينخفض معدل الخصوبة”.

وكشف، أن اضطرابات الأكل تؤثر على الجهاز الدموي، حيث يحدث أنيما، وانخفاض كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء، وقد يحدث أيضا قصور في الكلى، كما أن الحمية قد تكون مضرة لبعض الأشخاص.

فيديو | استشاري أمراض الباطنية د. فهد العنزي: اضطرابات الأكل قد تسبب خفقانا مميتا

#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/U22NhKN0BN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2023

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