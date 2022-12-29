استشاري أمراض باطنية يكشف 6 أعراض خطيرة لنقص الزنك

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري أمراض باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، عن أعراض نقص الزنك في الجسم.

وقال الدكتور عبد الله الذيابي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الزنك يُعد من المعادن الهامة إلى الجسم وأعراض نقصه متعددة، منها: تساقط الشعر، الضعف الجنـــسي، جفاف وتقشر الجلد، ضعف حاسة التذوق”.

وأضاف الذيابي: “الأطعمة الغنية بالزنك متعددة، أبرزها: المأكولات البحرية، اللحوم الحمراء والدجاج، البقوليات، الحبوب، منتجات الالبان”.

الزنك يعد من المعادن الهامة للجسم وأعراض نقصه متعددة، منها: تساقط الشعر، الضعف الجنسي، جفاف وتقشر الجلد، ضعف حاسة التذوق. — د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) December 28, 2022

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