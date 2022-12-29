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استشاري أمراض باطنية يكشف 6 أعراض خطيرة لنقص الزنك

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 29 ديسمبر 2022 - 11:22 صباحًا

كشف الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري أمراض باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، عن أعراض نقص الزنك في الجسم.

وقال الدكتور عبد الله الذيابي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الزنك يُعد من المعادن الهامة إلى الجسم وأعراض نقصه متعددة، منها: تساقط الشعر، الضعف الجنـــسي، جفاف وتقشر الجلد، ضعف حاسة التذوق”.

وأضاف الذيابي: “الأطعمة الغنية بالزنك متعددة، أبرزها: المأكولات البحرية، اللحوم الحمراء والدجاج، البقوليات، الحبوب، منتجات الالبان”.

 

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 29 ديسمبر 2022 - 11:22 صباحًا
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